Андриевский: в третьем периоде «Адмирал» наделал много ошибок в средней зоне

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился впечатлениями после поражения в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3).



«Игра в какой-то мере была равная. Временами преимуществом владели хозяева, временами мы. Главное, нам не удалось забить в большинстве. Хозяевам это удалось. Ну и, конечно, в третьем периоде мы наделали очень много ошибок в средней зоне, было много брака в передачах и имели проблемы выходом в зону», — цитирует Андриевского официальный сайт «Нефтехимика».



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«Нефтехимик» в упорной встрече вырвал победу у «Адмирала»