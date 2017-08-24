Билялетдинов: игра получилась зрелищной, начал «Ак Барс» робко

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после победы во встрече с «Куньлунь Ред Стар» (4:2).



«Я считаю, что игра была очень хорошей. Мы начали немножко робко, не смогли сразу войти в игру. Но затем мы начали хорошо двигаться, сохранять шайбу и создавать моменты. В целом игра получилась интересной и зрелищной.



Мы играли в канадском стиле? Мы играем в хоккей. В хоккей, который нам нравится, который мы показываем. Всем понравилось. А канадский он или российский – это хоккей, называть можно как угодно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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