«Колорадо» подписал двухлетний контракт новичка с форвардом Керфутом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» объявил о подписании контракта новичка с форвардом Алексом Керфутом. Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.



23-летний игрок был задрафтован «Нью-Джерси» в 2012 году под общим 150-м номером, после чего провёл 4 сезона в NCAA. В минувшем сезоне он был капитаном Гарвардского университета, набрав 45 (16+29) очков в 36 матчах. 15 августа Керфут стал неограниченно свободным агентом.

Форвард Алекс Керфут подпишет контракт с «Колорадо»