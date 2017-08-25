Секстон: «Нефтехимику» надо быть более агрессивным и не паниковать

Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На счету игрока 2 очка в данном матче.



«Мы медленно двигались в начале игры, иногда такое бывает. Важно, что мы смогли вернуться в игру впоследствии. Думаю, мы всё ещё можем играть лучше. Мы много играли в большинстве, но забили всего однажды. Нужно прибавить в этом компоненте. Зато мы хорошо играем в меньшинстве, что в предыдущем матче, что в этом. В равных составах нам стоит проделывать больше работы, блокировать игроков соперника.



Как отреагировал Назаров после первой пропущенной шайбы? Он выглядел расстроенно. Команда плохо начала игру, но мы вернулись в неё, забросили шайбу, потом ещё одну. Нам надо быть более агрессивными и не паниковать, когда контролируем шайбу. Задание на игру? Победить! Стояла задача прессинговать соперника в нападении. Мы хорошо сыграли в защите, и наш вратарь снова здорово выглядел. Он позволил нам выиграть, но есть куда прогрессировать.



Соперник играл агрессивно и жёстко. Сегодня они играли гораздо лучше, чем в матчах «предсезонки». У них отличная команда, здорово работают", – передаёт слова хоккеиста «Бизнес Online».

Назаров: всегда тяжело играем с «Адмиралом», но в концовке нам повезло