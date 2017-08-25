Якимов: в «Нефтехимике» никто не преследует своих личных целей

Нападающий «Нефтехимика» Богдан Якимов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:2).



«Нефтехимик» и «Адмирал» – молодые, хорошие команды, поэтому игра была тяжёлая. Первые минут пять мы проспали, плохо начали. Потом перебороли себя, вошли в игру, начали играть так, как мы должны, и слава богу, что всё закончилось так.



За счёт чего удалось выстоять в концовке? За счёт командного духа. У нас любой может броситься под шайбу, любой может отработать за друга. Никто не преследует своих личных целей в статистике. Каждый готов сделать всё для команды, поэтому, думаю, удача повернулась к нам.



Моментов много у нашей тройки с Шиксатдаровым и Здуновым. У нас хорошо получается, надо просто хладнокровнее относиться к ним. Мы торопимся, где-то не туда бросаем и не в тот момент, нужно доработать этот момент. У команды много моментов, думаю, всё будет хорошо, если будем так же продолжать», – передаёт слова хоккеиста «Бизнес Online».

Назаров: всегда тяжело играем с «Адмиралом», но в концовке нам повезло