Накладал: в «Словане» весёлые ребята, надеюсь, они найдут свою игру

Защитник «Локомотива» Якуб Накладал поделился эмоциями после крупной победы над «Слованом» (5:1).

«Объективно, начало сезона получилось непростым. И с ЦСКА, и сегодня начало матчей было медленным. Не могу сказать, что игры были плохими, что „Локомотив“ сыграл слабо. В начале сезона трудно сразу войти в нужный ритм. Где-то даже нервничаешь, волнуешься после долгого перерыва. Тем не менее, считаю, мы хорошо сыграли в обороне, а сегодня и в нападении было больше возможностей, хотя наша атака пока далека от идеала. Большинство — тоже, заигрываемся, иногда хотим в пустые ворота шайбу завести. Это всё от скуки по хоккею, иногда хочется не просто бросать, а что-то красивое сделать, тем более когда счёт позволяет. Сегодня у нас получились и красивые комбинации, и индивидуальные проходы — болельщикам было на что посмотреть. Наш вратарь в конце сделал классный сейв, так что на льду сегодня точно не было скучно.

Против чехов и словаков играть, конечно, интересно, дополнительная интрига. К тому же можно и парой слов во время мачта перекинуться. Они весёлые ребята. Надеюсь, они найдут свою игру и попадут в плей-офф", — сказал Накладал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.