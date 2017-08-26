Сакик: Керфут — техничный центрфорвард, умеющий разыгрывать комбинации

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал подписание контракта с нападающим Алексом Керфутом. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.



«Мы очень рады, что Александр решил играть за „Колорадо“. Это очень техничный центрфорвард, умеющий разыгрывать комбинации. Он очень ответственно действует по всей площадке. Мы с нетерпением ждём, когда он сделает следующий шаг в своей карьере вместе с нашей командой», — цитирует Сакика официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Колорадо» подписал двухлетний контракт новичка с форвардом Керфутом