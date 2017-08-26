Билялетдинов: у Яруллина были возможности бросать, он их использовал

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 4:1.

«Игра была непростой. «Адмирал» играл очень агрессивно, создавал много моментов и заставлял нас ошибаться. Молодцы, ребята, сыграли хорошо в большинстве и добились хорошего результата. Давал ли установку Яруллину чаще бросать в третьем периоде? Были такие возможности, и он их использовал.

Пока не могу сказать, проведёт ли матч Билялов в этой домашней серии, но он обязательно будет играть", — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.