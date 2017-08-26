Глинкин: «Ак Барс» вовремя забил в третьем периоде, и нас отпустило

Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 4:1.

«Адмирал» — хорошая команда, с хорошим катанием, быстрые. Было непросто, у нас не всё получалось. Желания много. Сейчас первые матчи, у всех сил полно. У нас было хорошее движение, но и они ни в чём не уступали. Хорошо, что выиграли. Гнули свою линию, вовремя забили.

После забитого гола мы словно облегчённо выдохнули? Да. Повторюсь, два периода была напряжённая игра – разница в одну шайбу. Вовремя забили, и нас отпустило. Смогли забить третью и четвёртую.



Со Свитовым притираемся потихоньку. Сегодня забили, получили положительные эмоции. Думаю, дальше будет лучше.

Все хотели реабилитировать Андрея Попова за досадную ошибку. И он хотел реабилитироваться. Ничего страшного. Это хоккей, и ошибки бывают. У нас команда – подбодрили друг друга, вышли и исправились", — цитирует Глинкина пресс-служба клуба.