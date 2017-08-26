Сергеенко: унывать «Адмиралу» некогда, сделаем работу над ошибками и снова в бой

Нападающий Георгий Сергеенко поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом» (1:4) и дебюта в КХЛ.

«Рад, что дебютировал в КХЛ, за «Адмирал». Уровень и скорости очень высокие. Я был, кстати, на льду, когда Саболич забивал. Жалко, что уступили, хотя игра была на равных. Не хватило концентрации нам, не сумели дотерпеть, допустили ошибки, в пропущенных шайбах теряли свои позиции. В большинстве пока не можем отличиться, но скоро всё наладится. Работаем над игрой в неравных составах. Ребята на реализацию у нас выходят мастеровитые. Скоро всё придёт, уверен, мы будем играть лучше! Унывать нам некогда, завтра проведём работу над ошибками — и снова в бой», — цитирует Сергеенко пресс-служба клуба.