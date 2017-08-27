Зарипов может стать неограниченно свободным агентом, к нему есть интерес в НХЛ

Российский нападающий Данис Зарипов после рассмотрения апелляции в CAS станет неограниченно свободным агентом. Об этом информирует Sportsnet. Ясность в этом вопросе должна наступить в начале следующей недели. В таком случае игрок сможет выступать в НХЛ.



Хоккеист подал апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию за допинг в Спортивный арбитражный суд в Лозанне две недели назад. Контракт игрока с «Ак Барсом» был расторгнут. Интерес к Зарипову проявляют несколько клубов НХЛ. В числе претендентов — новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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