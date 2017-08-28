Бэбкок: конкуренция становится жёстче, важно правильно готовиться к сезону

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о значении грамотной предсезонной подготовки.



«Я согласен с тем, что конкуренция в лиге становится все жестче, поэтому очень важно правильно готовиться к сезону. Если считаешь, что у тебя уже все получилось — ты проиграл. Нужно всегда стремиться стать лучше. Если не сделаешь шаг вперед, будут проблемы. И тут не важно сколько лет провел в лиге. Ты просто не сделал свою работу», — приводит слова Бэбкока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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