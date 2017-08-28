Епанчинцев: исход встречи решили детские грубые ошибки защитников «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4).



«Игра была равная, за исключением тех моментов, когда наши защитники совершали детские грубые ошибки, которые привели к голам. Понятно, что соперник заставлял ошибаться, но, например, третий гол пропустили с атаки сходу, защитники не доработали на пятаке. Конечно, сказывается, что играем вторую игру в шесть игроков обороны, большая нагрузка, здесь ничего не поделаешь. Хотелось бы, чтобы наша молодёжь больше училась на чужих ошибках, чем на своих. Я говорю молодым игрокам, чтобы больше смотрели на того же Дмитрия Калинина, настоящего профессионала.



Конечно, обидно проигрывать, вроде и сравняли счёт, многое не позволяли «Авангарду», но ошибки решили исход встречи», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд