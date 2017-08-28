Е. Корешков: «Барыс» пока далёк от пика формы, команда тяжёленькая

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями после выигранного матча с «Северсталью» (4:3).



«Наша команда пока далека от пика формы. Мы очень хорошо поработали в высокогорье на «предсезонке». Поэтому сейчас команда ещё тяжёленькая, сказываются нагрузки, немного не хватает свежести. Но радует, что в концовке мы вырвали этот тяжелейший матч. Хотя в принципе моментов сегодня было предостаточно, можно было решать и в первом, и во втором, и в третьем периодах.



В большинстве опять же не хватает свежести, свежести в принятии решений. Отсюда где-то неточная передача, где-то неточное расположение игроков, но со временем всё уйдёт, нужно немного потерпеть, и команда заиграет ещё лучше», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Северсталь» проиграла «Барысу», потерпев четвёртое поражение в одну шайбу