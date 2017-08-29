Вей: «Барысу» нужно лучше обороняться, закрывать свои ворота

Нападающий «Барыса» Линден Вей прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Становимся лучше, особенно наше звено, — у нас было много шансов. Надеюсь, в будущем будем превращать их в голы все больше. Но мы победили — и это главное. То, над чем стоит поработать в следующих матчах, — когда ведём, хорошо начинаем, не получается удерживать преимущество. Нельзя позволять соперникам перехватывать инициативу, особенно дома. Нужно лучше обороняться, закрывать свои ворота.



Всю свою жизнь я играл в центре, никогда не был крайним форвардом. И тренер поставил меня в центр, как только Мэтт Фрэттин вышел на лёд с нами. Всё получается лучше, создаём моменты, как я говорил, осталось только доводить дело до конца и забивать. Неважно, кто забивает, — самое главное, что в конце побеждаем. Это плохой знак — когда не используешь возможности. Но чем больше создаешь, тем больше забиваешь. Всегда большое значение имеет то, насколько хорошо знаешь партнёра, а тем более, если уже играл с ним прежде. А ещё с нами Доус — звезда этой лиги. Игры никогда не бывают простыми, но эти факторы, безусловно, помогают.



У нас были тяжёлые сборы перед стартом сезона. Наши кондиции в хорошем состоянии, хотелось бы играть в каждом матче. Тем более, всегда приятно играть дома. Нужно изучить друг друга ещё лучше до того, как отправимся на выездную серию.



В КХЛ, определённо, другой хоккей. Много комбинационной игры, немного больше времени на то, чтобы обработать шайбу, на принятие решения, но при этом — высокие скорости. Я уже наслаждаюсь игрой и, думаю, освоюсь ещё лучше в течение сезона», — цитирует игрока sports.kz.

«Северсталь» проиграла «Барысу», потерпев четвёртое поражение в одну шайбу