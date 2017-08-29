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«Колорадо» взял на просмотр экс-защитника «Оттавы» Коуэна, пропустившего сезон

29 августа 2017, вторник. 19:05 Хоккей

«Колорадо Эвеланш» подписал пробный контракт с защитником Джаредом Коуэном, сообщается на официальном сайте клуба. Он примет участие в тренировочном лагере команды.

26-летний хоккеист пропустил сезон-2016/17 из-за проблем с бедром. Ранее он выступал за «Оттаву Сенаторз», провёл в НХЛ 249 матчей и набрал 46 (15+31) баллов за результативность. В сезоне-2015/16 был обменян в «Торонто Мэйпл Лифс», за который не сыграл ни одного матча. В итоге «Тороно» выставил его на драфт отказов, а затем выкупил контракт. Коуэн был выбран «сенаторами» на драфте 2009 года под общим девятым номером.

На глубине каньона. Почему «Колорадо» не пытается выбраться со дна?
Некогда славные «лавины» нынче влачат жалкое существование. Но судя по отсутствию мер нахождение на дне вполне устраивает боссов «Эвеланш».
Источник: Официальный сайт "Колорадо Эвеланш" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
29 августа 2017, вторник
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