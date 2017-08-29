В. Воробьёв: доволен дебютом Артюхина за «Динамо», он защитник для молодых

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1 Б) и дебютный матч за команду Евгения Артюхина.

«Был тяжелейший матч для нашей команды. К сожалению, у нас коротенькая «лавочка», Женя Артюхин сегодня играл, где-то помог, у него были хорошие моменты. Провели матч в обороне, но благодарен ребятам, они выполнили все установки, а буллиты – это лотерея. Если смотреть по игре, то, конечно, многим ребятам ещё есть над чем работать. Мы играли с сильнейшим клубом, и это был тест для нашей команды, но нам есть над чем трудиться и работать. Мы ошибались, терпели, просто ребят поздравил с победой.

У нас новая команда, новые сочетания, впереди ещё много работы, не всё так просто, думаю, что сегодня нам помогла удача и характер. Артюхин – это боевая единица, столб на пятачке и защитник для молодых игроков. Я доволен дебютом Евгения, у него был голевой момент в первом периоде, он старался, и я считаю его игру нормальной для дебютного матча. У нас не такая большая «лавка», чтобы экспериментировать. Ерёменко – один из ключей нашего успеха сегодня. Разговор с Артюхиным был, сегодня перед раскаткой мы с ним встретились, объяснили, в какой хоккей играет наша команда, сегодня нужно было стараться не удаляться и играть проще», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.