Ржига: «Слован» счастлив, что смог перевернуть игру и победить

Главный тренер братиславского «Слован» Милош Ржига поделился впечатлениями после победы над минским «Динамо» (4:2).



«Сейчас только начало сезона, и мы продолжаем строить команду. Это всегда долгий процесс. Но мы счастливы, что сегодня смогли перевернуть игру и победить. Начало получилось не очень. Надо поблагодарить Минск, что он не выжал большего из своих моментов в первом периоде. Но потом «Слован» стал действовать лучше, следовать заданию, создавать гораздо больше возможностей для взятия ворот. Хотя нам по-прежнему стоит лучше действовать в атаке», — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».

Минское «Динамо» уступило «Словану», потерпев четвёртое поражение в сезоне