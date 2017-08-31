Чемпионка ОИ в фигурном катании Вирту: нам будет не хватать Бэбкока на Олимпиаде

Олимпийские чемпионы 2010 года в фигурном катании Тесса Вирту и Скотт Мойр считают, что канадским спортсменам будет не хватать главного тренера хоккейной сборной Майка Бэбкока на Играх в Пхёнчхане. Бэбкок завоевал с Канадой золотые медали Олимпиады в 2010 и 2014 годах, однако пропустит ОИ-2018, потому что НХЛ решила не прерывать чемпионат и не отпускать игроков и тренеров в Корею.

«Он будет у нас на быстром наборе в телефоне. Нам будет не хватать его в Олимпийской деревне», — цитирует Вирту TSN.

«Много канадских олимпийцев могут рассказать, что Бэбкок оказывал влияние на всех спортсменов, не только хоккеистов. Майк сделал своих ребят частью сборной, они всегда были рядом с нами. Майк приходил на наши тренировки и разговаривал с нами, то же самое было со сборной по кёрлингу, по бобслею», — сказал Мойр.