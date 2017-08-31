Вайсфельд: в предыдущих матчах ничего не залетало, а с «Сочи» залетело почти всё

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал победу над ХК «Сочи» (11:3).



«Бывает такое. В предыдущих матчах ничего не залетало, в этом залетело почти всё. Могли быть ещё голы. Хорошая игра. Понятно, что в плане психологии эта победа для нас важна. Побеждать всегда приятнее, чем проигрывать. Повторюсь, яркий матч, у каждой команды бывают такие моменты. Как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Если бы 10 матчей так выиграли, то можно было о чём-то говорить. Но мы выиграли одну встречу и идём дальше», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд