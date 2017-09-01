Глинкин: «Сочи» будет очень злой, «Ак Барсу» нельзя расслабляться

Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин подвёл итоги после выигранной встречи с «Ладой» (5:2).



«Это начало сезона, набираем форму. Вся команда здорово играла. В каждом матче мы хотим победить. Моменты есть, их нужно реализовать. В большинстве что не получается? Моменты есть, много бросаем. Нужно работать. Много большинства, надо забить и уверенность появится.



Что жду матча с „Сочи“? Соперник очень злой будет. Но нам тоже нельзя расслабляться. Будем играть на победу», — приводит слова Глинкина официальный сайт казанской команды.

«Ак Барс» обыграл «Ладу», доведя свою серию побед до четырёх матчей