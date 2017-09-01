Коваленко: поможем Рыспаеву вернуть право на профессию на территории ИИХФ

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал, что организация взялась помогать тафгаю «Барыса» Дамиру Рыспаеву снять бессрочную дисквалификацию на территории ИИХФ.

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«Сейчас в Дисциплинарном комитете КХЛ, ФХР и судов общей юрисдикции находится более 50 заявлений профсоюза — в том числе к ОХК «Динамо».

Встреча с тафгаем «Барыса» Дамиром Рыспаевым? Такая встреча действительно состоялась — в Астане, на Кубке президента Казахстана. Дамир адекватно оценивает ту ошибку, которую совершил, но при этом обратился к нам за помощью, чтобы совместными усилиями вернуть ему право играть как за клуб, так и за национальную сборную Казахстана. То есть, по сути, вернуть право на профессию на территории ИИХФ. Профсоюз обратился в Дисциплинарный комитет КХЛ с ходатайством о снятии пожизненной дисквалификации, изложил на заседании свои аргументы. С таким же обращением выступило и руководство «Барыса». 19 сентября состоится следующее заседание Дисциплинарного комитета. Рассчитываем на принятие адекватного решения», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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