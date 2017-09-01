Язьков: в игре с «Ладой» эмоции были запредельные

Нападающий «Ак Барса» Никита Язьков поделился эмоциями от дебюта в КХЛ в матче регулярного чемпионата с «Ладой» (5:2).

«В игре эмоции, конечно, были запредельные. Хорошо, что выиграли, понравилась поддержка болельщиков. Взаимодействие с Малыхиным и Лукояновым? Что-то не получалось, но ребята опытные, помогали, подсказывали. Думаю, что неплохо сыграли



Перед тренировкой мне сказали, что надо готовиться к игре. Был очень рад, большая честь играть за «Ак Барс». Отправили в «Барс», старался там себя проявить, получил шанс», – передаёт слова Язькова «БИЗНЕС Online».