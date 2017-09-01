Логинов: такого «Салават» не ожидал, эту победу нужно забыть

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов прокомментировал разгромную победу над ХК «Сочи» (11:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Такого, конечно, не ожидали. Но мы готовились, настраивались на матч, потому что две предыдущие домашние игры проиграли. Надо было реабилитироваться перед болельщиками, извиниться за два поражения, которые были. В этом матче хоккейный бог был на нашей стороне. Полтора периода залетало всё, что могло и не могло. Поэтому такой результат.



В психологическом плане победа, конечно, пойдёт на пользу, что многие ребята отличились, открыли счёт своим голам и передачам. Может быть, раскрепостимся в следующих играх. Будет всё получше. Эту победу нужно забыть и настраиваться на следующую игру.



В любом случае после поражений в команде идёт разбор ошибок. Конкретной жёсткости не было, но определённые выводы после поражений мы сделали, – передаёт слова Логинова «БИЗНЕС Online».

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