175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Верещагин: «Спасибо боженьке и Салаку» — это Левицкий просто в точку сказал

1 сентября 2017, пятница. 13:26 Хоккей

Защитник «Сибири» Иван Верещагин высказался о старте сезона. Команда выиграла три матча из четырёх.

«Неделя была очень трудная эмоционально. Стартовал 10-й сезон, мы очень ждали его, так к нему готовились! Первый матч играли со «Спартаком», волновались. Кто-то у нас в команде вообще дебютировал в КХЛ, новеньких потряхивало. А потом две-три сменки – и нормально, влился. С Ригой и «Северсталью» эти голы на последних минутах – как забудешь? Ошибки-то у нас были, начало атак хромает, тренеры говорят об этом. Игорь Левицкий, когда интервью давал, сказал: «Спасибо боженьке и Салаку». И это просто в точку! Салак раз за разом оставлял нас в игре, просто в каждом моменте спасал ворота.

Признание лучшим защитником недели? Тут в первую очередь спасибо ребятам, это они с моих передач назабивали. В прессе писали, что ни один из матчей на неделе я не закончил с отрицательным показателем полезности, так что спасибо вообще всем партнёрам по команде.

Ничего в команде не поменялось. Атмосфера та же. Павел Владимирович Зубов был нашим тренером по защитникам, так что я его знаю, уже четвёртый год с ним работаю. У нас команда рабочая, мы играем за счёт работы. Хотя да, отсутствие Шумакова и Шалунова в некотором смысле чувствуется. Салак? Если бы не его травма, я уверен – мы бы спокойно вышли в плей-офф. Может и покричать, когда не идёт игра. Иногда на русском. Чаще на английском. Когда он видит, что с командой что-то не так, Саша начинает нас заводить, и это сразу придаёт сил.

Новосибирск просто живёт хоккеем. Наши болельщики – наш шестой игрок. Оно просто на 100% отражает суть. Они замечают, когда у нас что-то не идёт, не получается, и сразу «включаются». И на тебя просто волна энергетики со всех сторон! Это не описать словами, это реально помогает в игре. Цели? Конкуренция в лиге высокая. И перед сезоном в нас никто не верил, все писали, что «Сибирь» в плей-офф не войдёт. Но это подстёгивает больше работать и доказать, что мы можем», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

Игроки «Сибири» помогли собраться в школу воспитанникам детских домов
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь Александр Салак Павел Зубов
Новости. Хоккей
1 сентября 2017, пятница
13:26 Верещагин: «Спасибо боженьке и Салаку» — это Левицкий просто в точку сказал
13:00 Логинов: такого «Салават» не ожидал, эту победу нужно забыть
12:39 Шипачёв: кто не видел мою игру — может посмотреть в YouTube, насладиться
12:33 Падакин: худшая игра сезона для ХК «Сочи», стыдно смотреть на всё это
12:21 Чибисов: «Лада» всё делала исподтишка
12:20 Трёхкратный чемпион России Таратухин перешёл в румынский клуб «Чиксереда»
12:02 Щитов: в матче с «Салаватом» у ХК «Сочи» не получилось всё
11:52 Язьков: в игре с «Ладой» эмоции были запредельные
11:17 ХК «Северсталь» продолжает организацию регулярных шаттл-басов для болельщиков
11:00 Рундблад: сделал правильный выбор, перейдя в СКА
10:55 Директор «Автомобилиста»: Крикунов выражал желание увидеть канадских хоккеистов
10:45 «Трактор» отметит День знаний тематическим матчем
10:05 Экс-форвард «Авангарда» и СКА Червенка избежит операции в «Фрибуре»
09:30 Рундблад: мне будет сложно попасть на Олимпиаду
09:17 «Торпедо» представило проморолик к первому домашнему матчу сезона — со СКА
09:15 Райан Мэллоун присоединился к тренировочному лагерю «Миннесоты»
09:05 «СЮ» — «Сочи»: впервые в КХЛ голы в одном матче забили 10 игроков одной команды
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:45 Коваленко: поможем Рыспаеву вернуть право на профессию на территории ИИХФ
01:00 Глинкин: «Сочи» будет очень злой, «Ак Барсу» нельзя расслабляться
00:50 Маклеллан: внутри «Вашингтона» мы понимали, что сможем сохранить лишь одного НСА
00:20 Билялов: где-то была нервозность, наверное, из-за неё и пропустил первый гол
31 августа 2017, четверг
23:56 Аболс: не могу ругать игроков «Лады» за то, что у них меньше мастерства
23:32 Марков: надеюсь, моя лучшая форма ещё впереди
23:05 Билялетдинов: Марков играет солидно и спокойно, уверенность передаётся ребятам
22:51 Умарк: у «Салавата Юлаева», наверное, лучший тренерский штаб в КХЛ
22:35 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:25 Хауден: минскому «Динамо» хотелось бы более успешно начать сезон
21:59 Рижское «Динамо» дома уступило «Спартаку»
21:57 «Ак Барс» обыграл «Ладу», доведя свою серию побед до четырёх матчей
21:47 Андронов: «Авангард» – всегда серьёзный соперник, они хорошо начали сезон
21:23 Ларсен: не предполагается, что в каждой игре у «Салавата» будет много голов
20:55 Кокарев: не знал, что это самый результативный матч «Салавата» в КХЛ
20:34 Вестерлунд: игроки «Салавата» были голодными, поэтому показали такую игру
20:25 Скривенс: не столь важно, выиграл «Салават» 1:0 или 11:3, мы забрали три очка
20:17 С. Зубов: «Сочи» попал под горячую команду, тяжёлая была игра
20:11 И. Зубов: игроки «Салавата» знали, за чем шли, хотели вернуть должок болельщикам
20:07 Вайсфельд: в предыдущих матчах ничего не залетало, а с «Сочи» залетело почти всё
20:05 Вратарь Максим Третьяк заявлен за клуб ВХЛ «Южный Урал»
19:52 «Ак Барс» — «Лада»: Андрей Марков забросил свою первую шайбу за клуб
19:51 СКА подписал новое соглашение с защитником Артёмом Зубом
19:39 Воропаев: Зубов продолжает работу, нам делать выводы из-за одного проигрыша?
19:38 Бадюков: у Толванена пока всё классно получается, отличный паренёк растёт
19:18 «Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд
19:09 Кекяляйнен: Панарина нельзя считать узким специалистом и только финишёром
Все новости RSS
Партнерский контент