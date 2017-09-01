Верещагин: «Спасибо боженьке и Салаку» — это Левицкий просто в точку сказал

Защитник «Сибири» Иван Верещагин высказался о старте сезона. Команда выиграла три матча из четырёх.

«Неделя была очень трудная эмоционально. Стартовал 10-й сезон, мы очень ждали его, так к нему готовились! Первый матч играли со «Спартаком», волновались. Кто-то у нас в команде вообще дебютировал в КХЛ, новеньких потряхивало. А потом две-три сменки – и нормально, влился. С Ригой и «Северсталью» эти голы на последних минутах – как забудешь? Ошибки-то у нас были, начало атак хромает, тренеры говорят об этом. Игорь Левицкий, когда интервью давал, сказал: «Спасибо боженьке и Салаку». И это просто в точку! Салак раз за разом оставлял нас в игре, просто в каждом моменте спасал ворота.

Признание лучшим защитником недели? Тут в первую очередь спасибо ребятам, это они с моих передач назабивали. В прессе писали, что ни один из матчей на неделе я не закончил с отрицательным показателем полезности, так что спасибо вообще всем партнёрам по команде.

Ничего в команде не поменялось. Атмосфера та же. Павел Владимирович Зубов был нашим тренером по защитникам, так что я его знаю, уже четвёртый год с ним работаю. У нас команда рабочая, мы играем за счёт работы. Хотя да, отсутствие Шумакова и Шалунова в некотором смысле чувствуется. Салак? Если бы не его травма, я уверен – мы бы спокойно вышли в плей-офф. Может и покричать, когда не идёт игра. Иногда на русском. Чаще на английском. Когда он видит, что с командой что-то не так, Саша начинает нас заводить, и это сразу придаёт сил.

Новосибирск просто живёт хоккеем. Наши болельщики – наш шестой игрок. Оно просто на 100% отражает суть. Они замечают, когда у нас что-то не идёт, не получается, и сразу «включаются». И на тебя просто волна энергетики со всех сторон! Это не описать словами, это реально помогает в игре. Цели? Конкуренция в лиге высокая. И перед сезоном в нас никто не верил, все писали, что «Сибирь» в плей-офф не войдёт. Но это подстёгивает больше работать и доказать, что мы можем», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.