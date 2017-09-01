Пивцакин дебютирует за «Магнитку» во второй паре в матче с «Амуром»

«Магнитка» и «Амур» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Магнитогорске.
«Амур»:
Метсола (Киселёв);
Йордан — Атюшов; Литовченко — Ли — Бывальцев;
Коларж — Контратьев, Фролов — Зогорна — Потехин;
Бердюков — Турбин, Ушенин Владислав — Клопов — Ушенин Вячеслав;
Кармашков, Заседа, Квапил — Величкин — Губин.
«Металлург» Магнитогорск:
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Шаус, Мозякин — Коварж — Григоренко;
Денисов — Пивцакин, Косов — Эллиссон — Шенфельд;
Дронов — Терещенко, Тимкин — Осала — Филиппи;
Хабаров, Платонов — Калетник — Казионов, Швырёв.
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Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».