Кондратьев: в конце «Амуру» было тяжеловато, пришлось потерпеть

Защитник «Амура» Максим Кондратьев прокомментировал победу над «Металлургом» со счётом 3:2.



«Активно начали, как нас попросили тренеры. Зажимали соперника в зоне, заставили ошибиться, забили первый гол. Потом продолжали играть в том же духе, братья Ушенины создали хороший гол, также накрыв соперника в зоне. Ну и гол в большинстве. Выстояли в конце, было тяжеловато, пришлось терпеть. Были удаления, они создавали достаточно опасных моментов, но мы выиграли.



В третьем периоде соперник добавил, им нужно было отыгрываться. Нам пришлось немного отступить, но не сказал бы, что мы прямо окопались в обороне, просто играли по счёту», — сказал Кондратьев в эфире клубного телевидения.

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