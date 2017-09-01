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Белов: у «Витязя» было много индивидуальных ошибок, есть над чем работать

1 сентября 2017, пятница. 23:00 Хоккей

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от «Югры» со счётом 2:3.

«Югра» победила заслуженно. Атмосфера была великолепная. Прошу болельщиков, чтобы они продолжали в том же духе. Много индивидуальных ошибок сегодня сделали. Игра в атаке нас не совсем устраивает. Не всё сегодня получилось. Есть над чем работать.

Какая измотанность? Чемпионат только начался. У нас была сложная серия, но было время на восстановление. Судя по тренировкам, ребята были в хорошем состоянии. Стартовое волнение, возможно, присутствовало, но не настолько, чтобы повлиять на ход матча. Ошибки были грубые. Нам ещё придётся во всём разобраться и проанализировать, но я бы не стал всё списывать на волнение", — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Дубль Варфоломеева помог «Югре» одолеть «Витязь»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Югра Валерий Белов
Новости. Хоккей
1 сентября 2017, пятница
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