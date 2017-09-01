Головков: атмосфера была шикарной, болельщики «Витязя» классно запускали «волну»

Президент «Витязя» Михаил Головков отметил отличную атмосферу на первом домашнем матче «Витязя», в котором его команда уступила «Югре» со счётом 2:3.

«Атмосфера была шикарной! Спасибо болельщикам, что пришли. К сожалению, мы не смогли их порадовать. Но это игра, к сожалению, сегодня мы не смогли забить больше соперника. Спасибо им огромное, они классно запускали «волну». Ждём их в воскресенье! Наверное, за исключением результата, старт удался. Первый домашний матч вышел неудачным. Но это уже история, надо делать выводы и двигаться дальше», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.