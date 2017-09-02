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Шеро: контракт с Бутчером демонстрирует направление политики «Нью-Джерси»

2 сентября 2017, суббота. 14:45 Хоккей

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился впечатлениями после подписания контракта со звездой студенческого хоккея защитником Уиллом Бутчером.

«Мы очень рады, что Уилл присоединится к нашей команде. Это демонстрирует главное направление нашей хоккейной политики: приобретение талантливых игроков, которым мы готовы помогать в развитии», — приводит слова Шеро официальный сайт лиги.

22-летний игрок был выбран «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 123-м номером, но после четырёх сезонов в университете Денвера (NCAA) вышел на рынок свободных агентов.

Лучший игрок NCAA сезона-2016/17 Бутчер подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз
Новости. Хоккей
2 сентября 2017, суббота
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