Шеро: контракт с Бутчером демонстрирует направление политики «Нью-Джерси»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился впечатлениями после подписания контракта со звездой студенческого хоккея защитником Уиллом Бутчером.



«Мы очень рады, что Уилл присоединится к нашей команде. Это демонстрирует главное направление нашей хоккейной политики: приобретение талантливых игроков, которым мы готовы помогать в развитии», — приводит слова Шеро официальный сайт лиги.



22-летний игрок был выбран «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 123-м номером, но после четырёх сезонов в университете Денвера (NCAA) вышел на рынок свободных агентов.

Лучший игрок NCAA сезона-2016/17 Бутчер подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»