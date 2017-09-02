Экблад: ЛГБТ-спортсмены, вы удивитесь, как много людей готовы вас понять

Капитан «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высказался в адрес ЛГБТ-спортсменов, выразив им поддержку.



«Вам не стоит бояться. Вы будете удивлены, как много людей готовы вас понять и принять.



Думаю, что отношение к сексуальным меньшинствам улучшается в спортивном мире. Люди становятся более образованными и понимающими. Мне хотелось бы думать, что атмосфера улучшается», — приводит слова Экблада Boca Raton Magazine.



Ранее роль посла «Флориды» для общения с ЛГБТ-общественностью выполнял нападающий Шон Торнтон, завершивший карьеру.