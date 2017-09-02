ХК «Сочи» разгромил «Ак Барс» и нанёс казанцам первое поражение в сезоне

ХК «Сочи» одержал разгромную победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 5:0. Команда Зинэтулы Билялетдинова потерпела первое поражение в сезоне и прервала четырёхматчевую победную серию.

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Во втором периоде Михаил Мамкин вывел сочинцев вперёд, реализовав численное преимущество. В заключительной трети отличились Вадим Щегольков, Евгений Лапенков, Кейси Уэллмен и Андрей Иванов. Вратарь Дмитрий Шикин сыграл на ноль, отразив 24 броска.

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Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.