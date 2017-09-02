С. Зубов: игроки ХК «Сочи» были злыми, хотели больше, чем в матче с «Салаватом»

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В предыдущем матче южане потерпели чувствительное поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 3:11.



«Довольны результатом. Наверное, стоит отметить нашего вратаря, он спас нас, он держал нас в игре. Вся команда сегодня была злая, хотела больше, чем в прошлой игре. Как настраивал команду после 3:11? Ничего особенного. Ребята была настроены, хотели сыграть по-другому», – цитирует Зубова «Спорт Бизнес Online».

ХК «Сочи» разгромил «Ак Барс» и нанёс казанцам первое поражение в сезоне