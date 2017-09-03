Хичкок: Спецца будет играть и в центре, и на левом краю

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок порассуждал на тему сочетаний в предстоящем сезоне.

«Спецца будет играть и в центре, и на левом краю. То есть Джейсон будет в основном выходить в центре и какое-то время – на краю. Нужно начинать с получения контроля над шайбой, поэтому Спецца будет определённо выходить на вбрасывания под свой хват. Думаю, что с Ганзалом может хорошо взаимодействовать Радек Факса. Мы можем быть очень хороши в центре», – передаёт слова Хичкока официальный сайт американской команды.