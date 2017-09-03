175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хохлов: ХК «Сочи» был одним кулаком, ребята старались и бились

3 сентября 2017, воскресенье. 11:15 Хоккей

Защитник ХК «Сочи» Илья Хохлов поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Все ребята молодцы. Считаю, что мы полностью выполнили тренерскую установку, все задачи, которые были поставлены перед нами. Надеюсь, что болельщики в нас снова поверили и что мы вернули то доверие, которые было. Команду и болельщиков – с победой! Вся команда была одним целым, одним кулаком. Все ребята старались, бились, все молодцы.

Конечно, всегда хочется быть лидером. Сейчас ситуация складывается так, что всё хорошо, очки идут. Это приятно. Самое главное, что команда выигрывает. Не важно, какие у тебя показатели, какая статистика. Главное – победа. Лучше выполнять то, что требует тренер. Можно и набирать очки, и выполнять тренерскую установку. Личная статистика уходит на второй план, главное – общекомандный результат. На это нужно опираться, очки придут сами.

Семья в сборе: жена, ребёнок. Сочи – прекрасное место для маленького ребёнка. Воздух, море. Что ещё надо?»— цитирует игрока официальный сайт клуба.

Андрей Иванов забил 500-й гол ХК «Сочи» в КХЛ
Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Сочи
Новости. Хоккей
3 сентября 2017, воскресенье
14:19 «Трактор» и «Куньлунь» назвали составы на матч в Челябинске
14:10 «Салават Юлаев» и «Нефтехимик» определились с составами на очный матч
13:30 Гарбутт: соперник, возможно, был даже мощнее, чем Уфа
13:09 Коллинз: каждая победа в Казани – это событие
13:05 Гомоляко: «Ак Барс» в матче с «Сочи» недооценил соперника
12:55 Уэллман: ХК «Сочи» выполнил установку на игру с «Ак Барсом»
12:43 Форвард «Лады» Эштон выбыл на два месяца из-за травмы
12:17 Акользин: моя мечта сбылась — я дебютировал в КХЛ
11:51 Е. Корешков: «Барыс» намерен сыграть с «Магниткой» дисциплинированно и грамотно
11:15 Хохлов: ХК «Сочи» был одним кулаком, ребята старались и бились
10:58 Мамкин: ХК «Сочи» может побеждать любую команду
10:45 Хэйс: обмен Степана? Сказал себе: «Это отличная возможность, никаких сожалений»
10:32 Шикин: надеюсь, все понимают, что мы не настолько уступаем в классе «СЮ»
10:15 Уилер: нет причин, почему «Виннипег» не может выйти на новый уровень
10:00 Житник считает, что «Вегас» — отличный вариант и для Шипачёва, и для Зарипова
09:57 Хичкок: Спецца будет играть и в центре, и на левом краю
09:34 Андрей Иванов забил 500-й гол ХК «Сочи» в КХЛ
09:30 Уорд: у меня есть опыт, которым я готов поделиться с Дарлингом
09:15 Хомицкий: ХК «Сочи» важно показать, что умеем биться, а не играть в хоккейчик
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:58 Овечкин и Леонсис сделали пожертвование в помощь пострадавшим от урагана в США
08:45 Житник: от 3:11 до 5:0 практически за сутки — обычно так играют любители
00:52 Гальярди: если «Динамо» сыграет так с «Локомотивом» и СКА, у нас будут проблемы
00:36 Карсумс: надеюсь, КХЛ поможет игрокам «Динамо» вернуть долги по зарплате
00:05 Лапенков: «Ак Барс», наверное, уже перед матчем решил, что спокойно нас обыграет
2 сентября 2017, суббота
23:54 Лисовец: минское «Динамо» старается не унывать, будет гнуть свою линию дальше
23:28 Монс: была чуйка, что в матче с «Локомотивом» у меня появится момент для гола
23:19 Каменский: чем выше позиции КХЛ и сборной, тем больше растёт Ночная лига
23:06 «Ядрёный Вождь» обыграл «Арктик» в стартовом матче седьмого сезона Ночной лиги
22:40 С. Костицын: «Торпедо» играло робко, но при 1:3 смогло перестроиться
22:27 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:23 Ландер: игра с ХК «Сочи» станет для «Ак Барса» уроком, мы сделаем нужные выводы
22:15 Паршин: Дацюк случайных голов не забивает, он всё сделал так, как хотел
21:48 Азеведу: «Ак Барс» был не готов к матчу и пропустил лёгкие шайбы
21:34 Озолиньш: рижское «Динамо» упало, но вопрос в том, встанет или останется лежать
21:27 Охтамаа: поражение от «Сочи» не ударит по уверенности «Ак Барса»
21:18 Гулявцев: может, Дацюка и хотелось бы в «Северстали», но те, кто есть, — молодцы
21:11 В. Воробьёв: Артюхин провёл всего вторую игру за «Динамо», но выглядит неплохо
21:10 Кудашов: «Локомотив» провёл худшую игру, был какой-то хаос в обороне и атаке
21:04 Знарок: обидно, что СКА отдал очки, ведя в счёте 3:1
21:04 Скудра: «Торпедо» не бросило играть, и боженька наградил нас одним очком
21:01 Ткачёв: поражение от «Сочи» показало слабые стороны «Ак Барса»
20:45 Коробов: у «Динамо» Мн началась «трясогузка», не знаем, что делать с шайбой
20:45 Билялетдинов: «Ак Барсу» надо спокойно разобраться в причинах и сделать выводы
20:32 Комаров: настрой у игроков «Спартака» был запредельный, но не получилось забить
Все новости RSS
Партнерский контент