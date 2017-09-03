Хохлов: ХК «Сочи» был одним кулаком, ребята старались и бились

Защитник ХК «Сочи» Илья Хохлов поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Все ребята молодцы. Считаю, что мы полностью выполнили тренерскую установку, все задачи, которые были поставлены перед нами. Надеюсь, что болельщики в нас снова поверили и что мы вернули то доверие, которые было. Команду и болельщиков – с победой! Вся команда была одним целым, одним кулаком. Все ребята старались, бились, все молодцы.



Конечно, всегда хочется быть лидером. Сейчас ситуация складывается так, что всё хорошо, очки идут. Это приятно. Самое главное, что команда выигрывает. Не важно, какие у тебя показатели, какая статистика. Главное – победа. Лучше выполнять то, что требует тренер. Можно и набирать очки, и выполнять тренерскую установку. Личная статистика уходит на второй план, главное – общекомандный результат. На это нужно опираться, очки придут сами.



Семья в сборе: жена, ребёнок. Сочи – прекрасное место для маленького ребёнка. Воздух, море. Что ещё надо?»— цитирует игрока официальный сайт клуба.