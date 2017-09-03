Уэллман: ХК «Сочи» выполнил установку на игру с «Ак Барсом»

Форвард ХК «Сочи» Кэйси Уэллман прокомментировал поеду над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Конечно, мы были разочарованы результатом матча в Уфе, мы поговорили затем всей командой. Ключевым моментом игры стало меньшинство 3 на 5.



Мы бились, не давали сопернику много пространства в атаке и смогли выстоять, а потом забросили вторую шайбу, сломив соперника психологически. Прекрасно сыграл Шикин, все выполнили установку на игру, поэтому и победили, — цитирует игрока казанской команды inkazan.

Хохлов: ХК «Сочи» был одним кулаком, ребята старались и бились