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Уэллман: ХК «Сочи» выполнил установку на игру с «Ак Барсом»

3 сентября 2017, воскресенье. 12:55 Хоккей

Форвард ХК «Сочи» Кэйси Уэллман прокомментировал поеду над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, мы были разочарованы результатом матча в Уфе, мы поговорили затем всей командой. Ключевым моментом игры стало меньшинство 3 на 5.

Мы бились, не давали сопернику много пространства в атаке и смогли выстоять, а потом забросили вторую шайбу, сломив соперника психологически. Прекрасно сыграл Шикин, все выполнили установку на игру, поэтому и победили, — цитирует игрока казанской команды inkazan.

Хохлов: ХК «Сочи» был одним кулаком, ребята старались и бились
Источник: inkazan Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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