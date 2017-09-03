Гарбутт: соперник, возможно, был даже мощнее, чем Уфа

Форвард ХК «Сочи» Райан Гарбутт прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Матч в Уфе? Несмотря на гол на старте, дальше посыпались. За два периода 10 шайб на таком уровне – это, наверное, возможно на игровой приставке.



Был ли особый план на «Ак Барс»? В целом нет, понятно, что соперник очень серьёзный, возможно, даже мощнее, чем Уфа. Нам было важно показать характер в первую очередь. Мы бились за Томилина, получившего травму, нам было важно добыть эти три очка. У нас также не было О'Делла, оставшегося лечиться дома, ребята сплотились, Шикин сыграл невероятно. «Ак Барс» понравился, особенно Секач и Ландер, которых знаю по НХЛ, был просто не их день», — цитирует хоккеиста «БИЗНЕС Online».

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