Основин: ЦСКА задавил «Сибирь», мы начали матч не так, как были должны

Нападающий новосибирской «Сибири» Вячеслав Основин прокомментировал поражение от московского ЦСКА (1:3).

«Неудачное начало связано с тем, что мы не начали играть с первых минут так, как должны были играть против такого соперника, как ЦСКА, – это непозволительная ошибка. Нас задавили, забили три гола и сделали себе результат. В матче против бывшей команды эмоции зашкаливают, но ЦСКА хорошая команда, и против такого соперника тяжело играть и что-то создавать. На все игры настраиваешься по-особому, а учитывая, что играл против бывшей команды, настрой был запредельный. Но одного настроя мало, сегодня этого не хватило. После матча поблагодарили Салака за работу», — сказал Основин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.