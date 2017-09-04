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В. Воробьев: планировали дебют вратаря Бочарова ещё до поездки

4 сентября 2017, понедельник. 22:16 Хоккей

Главный тренер ХК «Динамо» Москва Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с «Торпедо», в котором его подопечные одержали победу со счётом 4:2.

«Хороший матч, серьёзная команда, очень готовились к этому матчу, настраивались, победили. Дебютировал сегодня молодой парень Иван Бочаров. С первой победой его. А так, я доволен содержанием игры. Ребята полностью выполнили игровую установку, что требовал тренерский штаб, игровое задание, довели матч до победы. Когда запланировали дебют вратаря? Планировали еще до поездки. У нас есть тренер вратарей — Виталий Михайлович Еремеев, который за это отвечает», — передаёт слова Воробьева корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», добившись четвёртой победы подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Торпедо Владимир Воробьёв
Новости. Хоккей
4 сентября 2017, понедельник
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