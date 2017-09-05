Капустин: не пробился в состав «Локомотива», с радостью перешёл в «Ладу»

Нападающий Кирилл Капустин после открытой тренировки прокомментировал свой переход в «Ладу» из «Локомотива».



«Руководством «Локомотива» было принято решение обменять меня в другую команду, и когда появился вариант с «Ладой», я с радостью согласился. В межсезонье старался пробиться в состав «Локомотива», где-то не получилось, и вот я в «Ладе».

Сегодня провёл вторую тренировку с командой, наигрывался в звене с Рафаэлем Ахметовым и Александром Стрельцовым. Матч с «Куньлунь Ред Стар» станет дебютным в составе «Лады». Впечатления положительные, команда дружная, тренерский штаб опытный. Нам остаётся только сыграться и найти общий язык. Считаю себя универсальным нападающим, могу сыграть как справа, так и слева. А вот в центре не играю уже три года», — передаёт слова Капустина корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.