«Ванкувер» в ближайшее время подпишет новый контракт с Бо Хорватом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» подпишет новый контракт с нападающим Бо Хорватом, сообщил генеральный менеджер клуба Джим Беннинг.



«Всё идёт хорошо. Надеюсь, что мы сможем закрыть сделку на следующей неделе. На прошлой неделе мы добились некоторого прогресса», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.



В прошлом регулярном чемпионате 22-летний хоккеист принял участие в 81 матче, записав на свой счёт 52 (20+32) результативных балла при показателе полезности "-7" и 27 минутах штрафа.

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