Беннетт: в ближайшие два года я намерен показать, чего стою

Нападающий «Калгари Флэймз» Сэм Беннетт поделился эмоциями от подписания нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано на два сезона.



«Я в плей-офф я чувствовал себя достаточно комфортно. Я напрягал себя и рассчитывал на такой сезон в регулярном чемпионате. Теперь впереди новый сезон. Я намерен воспользоваться той уверенностью, которую мне дало выступление в плей-офф. С ней я подойду к тренировочному лагерю и к старту сезона. В ближайшие два года я намерен показать, чего стою», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

Сэм Бенетт подписал 2-летний контракт с «Калгари» на $ 1,95 млн в год