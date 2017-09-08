Морис: в какой-то момент Шайфли станет капитаном «Виннипега»

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис высказался о перспективах нападающего Марка Шайфли. В прошлом сезоне Шайфли вместе с защитником Дастином Бафлином был заместителем капитана «Джетс» Блэйка Уилера.



«В какой-то момент Шайфли станет капитаном этой команды. Сейчас он как центрфорвард во многих отношениях является мотором атак. Хочется, чтобы дети вырастали такими, как он. Он делает всё возможное, чтобы прогрессировать, причём с улыбкой на лице. Это действительно здорово, когда молодой игрок так ведёт себя. Его не нужно просить встать с дивана и вынести мусор», – сказал Морис.

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