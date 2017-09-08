Гендиректор «Югры»: нельзя разрушать такие школы, как у нас

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко рассказал о текущем положении дел в команде. В семи матчах одержано три победы, набрано 7 очков.



«По завершении прошлого сезона руководство клуба стало активно готовиться к новому. Практически полностью поменялся тренерский штаб, сформировалась новая команда. Занимались логистикой, амуницией, обеспечением предсезонной подготовки. Делали всё, чтобы в полной готовности войти в сезон. Велась маркетинговая работа по развитию в округе интереса к хоккею. Изменили билетную программу.

Знаем, что много людей, и не только в Ханты-Мансийске, болеют за «Югру». В прошлом году средняя посещаемость на трибунах была порядка трёх тысяч зрителей. На самом деле болельщиков в Ханты-Мансийске в разы больше, не говоря о регионе. Призываю болельщиков приходить на матчи или хотя бы чередовать, один матч смотреть по ТВ, а другой воочию, сидя на трибунах. Один из наших партнёров, туристическая компания, разыгрывает среди приобретателей билетов поездку в Ригу на матч «Динамо» — «Югра». Проводим розыгрыши призов, игроки постоянно общаются с фанатами. Президент РФ Владимир Путин сказал, нужно уменьшить финансирование, но ни в коем случае ничего не сломать. Именно с этой точки зрения и нужно работать. Я надеюсь, что руководство КХЛ пойдёт именно таким путём в конечном итоге. Нельзя разрушать такие школы.

Средства поступают и от крупных компаний, и от компаний поменьше. Нас поддерживает правительство Югры, губернатор Наталья Владимировна Комарова. Есть задача побеждать, и желание у команды быть «в первых» — тоже. Недавно прошло собрание, где все вместе с командой и тренерским штабом обсуждали главную цель — выход в плей-офф. Для игроков созданы все условия. За 10 лет его существования количество занимающихся выросло в разы. Мы продолжаем работу в первую очередь благодаря правительству ХМАО — Югры. А также я хотел бы поблагодарить банк «Открытие», который на протяжении долгих лет поддерживает нас, — цитирует функционера газета «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК».