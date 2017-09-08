Дуайер: Скилле серьёзно поможет минскому «Динамо» в атаке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением о новичке команды Джеке Скилле и первой победе в текущем сезоне.

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«Все были счастливы выиграть у «Сочи». Ради этого хоккеисты тренируются, ради этого выходят на лёд. Очень часто на старте сезона команда была близка к успеху, однако не хватало совсем чуть-чуть. Мы почти всегда играли хорошо, а в этот раз — достаточно хорошо, чтобы взять три очка. Парни наконец нашли дорогу к победе. Ещё лучше сработали во многих компонентах: удачно действовали в атаке, создали много моментов, исполняли броски, которые достигали цели, контролировали ход встречи…

Мы продолжаем прибавлять и совершенствоваться. Стремимся, чтобы каждый показывал свою лучшую игру и вносил вклад в общее дело. Наши тройки периодически меняются, продолжаем искать нужные сочетания. Да, в Сочи первое звено показало очень хорошую игру. Теперь надо подумать, кто подойдёт на место Роба. Посмотрим, кто будет выглядеть лучше на этой позиции, и примем решение ближе к матчу.

Джек Скилле — большой силовой форвард. Физически крепкий, с отличным катанием и отличным броском. Мы чувствуем, что этот парень серьёзно поможет команде в атаке. К тому же у Скилле богатый энхаэловский опыт, и он приехал сюда в расцвете сил. Рады, что заполучили такого исполнителя», — цитирует тренера официальный сайт минского «Динамо».