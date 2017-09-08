«Спартак» подтвердил обмен защитника Сергиенко в «Торпедо» на Аляева

«Спартак» подтвердил обмен защитника Юрия Сергиенко в «Торпедо» на другого игрока обороны — Артёма Аляева. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона на счету 22-летнего Сергиенко одна голевая передача и показатель полезности «-2». Всего в КХЛ он набрал 17 (4+13) очков в 100 играх. 22-летний Аляев в текущем сезоне провёл один матч и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+1». Всего в КХЛ на счету Аляева 39 (18+21) баллов за результативность в 118 встречах.