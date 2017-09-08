Захаркин: «Югра» играла не хуже, чем «Ак Барс», ребята выглядели достойно

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:4).

«Нас по-прежнему преследует недостаток, над которым мы много работаем. Получается так, что нам все голы забиваются с ближнего и среднего пятака, это не делает нам чести. Мы всегда начинаем с гандикапа, один, два, три года пропускаем, а потом начинаем играть. Считаю, мы играли нисколько не хуже, чем „Ак Барс“, ребята выглядели очень достойно. Преимущество, которое мы упустили в первом периоде, сыграло решающую роль.



Игра в большинстве? Когда команда не может выиграть так долго, понятно, что есть напряжение у игроков, которые выходят в большинстве. Играют неплохо, держат шайбу, но не получаются маленькие моменты, когда игрок должен быть расслаблен, должен суметь сделать завершающую передачу под бросок. В целом рисунок есть, мы много работаем над этим. Результат станет лучше, нам надо просто выиграть матч.



Савинайнен играет во втором звене. У нас нет деления на первое-второе звенья. Я посчитал, что наша „белая“ линия с Анкудиновым, Варфоломеевым и Майоровым — более быстрая и сумеет нейтрализовать соперника, поэтому передёрнул эти звенья.



Большое количество удалений могу объяснить двумя факторами — большим желанием ребят отобрать шайбу и, как следствие, недостаточным хладнокровием, чтобы выполнить подкат под соперника, владеющего шайбой», — сказал Захаркин на пресс-конференции.

Дубли Попова и Азеведу помогли «Ак Барсу» одержать победу над «Югрой»

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