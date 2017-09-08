Билялетдинов: матч с «Югрой» был важен, доволен отдачей и желанием «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой», в котором его подопечные одержали победу со счётом 4:2. «Ак Барс» выиграл после поражений в матчах с «Автомобилистом» (2:3) и ХК «Сочи» (0:5).

«Для нас это была важная игра. Команда хорошо подготовилась, я очень доволен отдачей, желанием и результатом», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Дубли Попова и Азеведу помогли «Ак Барсу» одержать победу над «Югрой»

Вы можете посмотреть видео пресс-конференции главных тренеров также на официальном канале «Югры» в YouTube.