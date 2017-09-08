Валуйский: «Магнитка» не удивила, «Лада» проиграла из-за собственных ошибок

Нападающий «Лады» Семён Валуйский прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:5).



«Планировали играть в свой хоккей — агрессивно, активно. Но на своих же собственных глупых ошибках получили нелепые голы. Перед каждым матчем мы делаем одно и то же, разбираем соперника, поэтому «Металлург» нас ничем не удивил. Обидные голы, в итоге получилось так, как получилось. В третьем периоде необходимо было активно играть у ворот Самсонова, цепляться за любую шайбу, пытаться сравнять счёт, чтобы вернутся в игру.

В начале сезона выходил в бригаде большинства и меньшинства, никаких проблем такие нагрузки не вызывали. Мы прошли сборы, готовились к сезону. А для меня это дополнительный опыт и хорошая практика.

Матч с «Куньлунь Ред Стар» не удалось доиграть из-за повреждения, но сейчас всё в порядке, на моей игре это никак не сказалось», — передаёт слова Валуйского корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.