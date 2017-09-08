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Галузин: игра с «Динамо» Мн была незрелищная, много борьбы, поэтому такой счёт

8 сентября 2017, пятница. 22:21 Хоккей

Нападающий «Торпедо» Владимир Галузин поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (2:1).

«Очень тяжёлая игра, очень много сил потратили. В концовке где-то по счёту сыграли. Тренеры сказали больше играть в их зоне, меньше терять шайбу на чужой синей линии. Поэтому, наверное, игра неголевая и незрелищная, было много борьбы, поэтому и такой счёт.

Отсутствие эмоций после победы с «Локомотивом»? Каждый матч — новая игра, новые эмоции. Даже если эмоций нет, надо их находить за счёт силовых приёмов, заброшенных шайб. Это наша работа. Все ребята бились до конца, многое не получалось, было много ошибок. Все ребята верили друг в друга. Мы сегодня играли как команда и победили. Мой гол? Обычный гол. Денис Паршин отдал — я бросил с закрытыми глазами. Вот и всё.

Все команды хорошие, сейчас слабых, проходных нет. На выездной серии надо настраиваться на каждую команду, и будет результат. Маленько дашь слабину, как в игре с московским «Динамо», — потеряешь концентрацию, и пишите письма», — передаёт слова Галузина корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Гол Ковыршина не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Торпедо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Торпедо Владимир Галузин
Новости. Хоккей
8 сентября 2017, пятница
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